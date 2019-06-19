Спонтанная свадьба: о женитьбе Джо Джонаса его родители узнали из интернета

Как оказалось, родители певца узнали обо всем немного позже

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: AFP

Как известно спонтанную свадьбу Джо Джонас и Софи Тернер сыграли в Лас-Вегасе 1 мая. Как оказалось певец даже не предупредил своих родителей и о свадьбе своего сына они узнали из интернета.

О тайной свадьбе Джо Джонаса и Софи Тернер написали все таблоиды и вебсайты – и вот как раз-таки из интернета о том, что их сын женился, узнали и родители Джонаса. "Я все еще пытаюсь как-то это загладить", – признался сам Джо в интервью Грэму Нортону.

Что интересно, Софи своим родителям о намечающейся свадьбе сказала: актриса, по словам ее матери, позвонила ей за несколько часов до этого и сообщила, что собирается сочетаться браком в Вегасе.

Напомним, актриса Софи Тернер и ее возлюбленный Джо Джонас сыграют еще одну свадьбу. Источник, близкий к звездной паре сообщил что, вторая свадьба Софи и Джо состоится во Франции. Стоит отметить, что актриса решила взять фамилию новоиспеченного мужа. Они получили свидетельство о браке, в котором, по словам очевидцев, указано желание актрисы взять фамилию мужа и после свадьбы именоваться Софи Белиндой Джонас.

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