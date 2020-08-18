"Спорт – не моя любовь": alyona alyona показала, как занимается в тренажерном зале

Исполнительница продолжает свой челлендж по похудению

Рэперка alyona alyona, которая решила похудеть на 29 килограммов до конца года, продолжает уверенно идти к своей цели. Исполнительница регулярно делится с поклонниками результатами тренировок и рассказывает о своем питании в социальных сетях. На этот раз Алена разместила в Instagram-аккаунте фото, сделанное в тренажерном зале.

Напомним, что уже через полтора месяца с начала тренировок alyona alyona сбросила 10 килограммов. Она также решила принять участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

Артистка призналась, что еще в школе играла в баскетбольной команде, но в целом спорт она не любила, а экстремальный – и вовсе вызывал у нее страх.

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Спорт – это не моя любовь. Особенно экстремальный. Страх сковывает меня и адреналин не толкает к действиям, а заставляет цепенеть. И как-то жить хочется, знаете...", – пишет исполнительница.

Алена отметила, что во время карантина она занималась упражнениями дома, а с начала послабления карантинных мер пошла в зал. "Сейчас я хожу в зал и все, что я там делаю – в кайф: как бы ни было тяжело и сколько бы ведер пота с меня не вытекло", – делится с фолловерами девушка.

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