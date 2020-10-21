Спустя два месяца после смерти жены Джон Траволта потерял племянника
Причина смерти Сэма Траволты не разглашается
52-летний Сэм Траволта-младший, племянник знаменитого актера Джона Траволты, умер всего через несколько месяцев после кончины жены актера Келли Престон, сообщает The Sun.
Отметим, что Келли скончалась на 58-м году жизни в июле этого года. О смерти Сэма стало известно только сейчас, однако сообщается, что мужчина умер еще в прошлом месяце. Его не стало 23 сентября. Причина смерти не разглашается.
Сэм, как и его известный дядя, также имел отношение к миру кино – мужчина был сценаристом. Он был сыном старшего брата Джона – Сэма Траволты-старшего.
Близкие Сэма описывают его как "хорошего друга и доброго человека".
Сэм ранее рассказывал об отношениях со своим знаменитым дядей и даже утверждал, что Траволта посылал ему ежемесячное пособие в размере 1800 долларов.
В интервью журналу National Enquirer в 2015 году Сэм сказал: "Я небогатый сценарист, живущий в крошечной однокомнатной квартире, поэтому деньги Джона очень помогают".
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