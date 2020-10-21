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Спустя два месяца после смерти жены Джон Траволта потерял племянника

Сегодня, 10:47

Причина смерти Сэма Траволты не разглашается

52-летний Сэм Траволта-младший, племянник знаменитого актера Джона Траволты, умер всего через несколько месяцев после кончины жены актера Келли Престон, сообщает The Sun.

Отметим, что Келли скончалась на 58-м году жизни в июле этого года. О смерти Сэма стало известно только сейчас, однако сообщается, что мужчина умер еще в прошлом месяце. Его не стало 23 сентября. Причина смерти не разглашается.

Сэм, как и его известный дядя, также имел отношение к миру кино – мужчина был сценаристом. Он был сыном старшего брата Джона – Сэма Траволты-старшего.

Джон и Сэм Траволта
Джон и Сэм Траволта
Фото: The Sun, instagram.com/johntravolta

Близкие Сэма описывают его как "хорошего друга и доброго человека".

Сэм ранее рассказывал об отношениях со своим знаменитым дядей и даже утверждал, что Траволта посылал ему ежемесячное пособие в размере 1800 долларов.

В интервью журналу National Enquirer в 2015 году Сэм сказал: "Я небогатый сценарист, живущий в крошечной однокомнатной квартире, поэтому деньги Джона очень помогают".

Ранее мы сообщали о том, что умер украинский блогер Дмитрий Стужук.

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