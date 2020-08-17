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Сразила наповал: Даша Астафьева устроила эротичную фотосессию в библиотеке

Сегодня, 16:35

Певица не перестает удивлять своей красотой

Даша Астафьева, которая недавно отметила 35-й день рождения, так часто раздевается на камеру, что, казалось бы, ей уже нечем удивить публику. Однако певица снова и снова доказывает, что откровенные фотосессии могут быть настоящим произведением искусства. На этот раз Астафьева обнажилась в библиотеке.

В своем Instagram-аккаунте Даша поделилась свежими кадрами, на которых она запечатлена в сером брючном костюме и практически без него.

Артистка позировала на фоне книжного шкафа с обнаженной грудью. Волосы Астафьевой уложены волнами в ретро стиле, а на глазах и губах – акцентный макияж.

Певица Даша Астафьева
Певица Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

На другой, не менее откровенной фотографии, актриса держит в руках раскрытую книгу, а пальцы – у рта. "Все совпало, сложно подбирать слова...", – загадочно подписала один из постов Даша Астафьева.

Певица Даша Астафьева
Певица Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Ошеломленные красотой поклонники Даши написали множество комментариев в ее адрес. "Просто слов нет", "Нельзя быть такой, Даша, нельзя", "Дарья, вы божественны!", – пишут пользователи Сети.

Даша Астафьева научила разговаривать птицу. Подробности смотрите в сюжете:

Напомним, что не так давно Даша Астафьева удивила неожиданной сменой имиджа.

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