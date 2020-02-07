"Сразу помолодела": Слава Каминская отрезала длинные волосы

Украинская певица вернулась к прежнему образу

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно подогрела слухи о романе с известным актером Павлом Вишняковым, отрезала свои длинные волосы.

Слава Каминская и Павел Вишняков отдыхают на Бали. Детали в сюжете:

На своей странице в Instagram Слава Каминская опубликовала короткое видео, на котором демонстрирует результат похода к парикмахеру. Украинская звезда решилась отрезать длинные волосы, и теперь позирует в новом имидже.

"Новая методика похудения – минус 2 килограмма за час. Слава из "НеАнгелов" образца 2010-го года. Вдохновленная клипом "Отпусти", кто помнит? Мастер по волосам, кстати, тот же, что и 10 лет назад", – шуточно написала Слава.

INSTAGRAM

Поклонники в комментариях сошлись во мнении, что Слава с новой прической выглядит свежо и моложе. Некоторые поклонники отметили, что ждали перемен во внешности сразу же после новости о разводе с ее экс-супругом – пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Напомним, что новая избранница Эдгара Каминского рассказала об их романе.

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