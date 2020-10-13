Ссоры и скандалы: кому из звезд было сложно ужиться в группе

Первые годы сотрудничества Потап и Настя Каменских не могли терпеть друг друга

Скандалы за кадром и перед камерами, судовые иски и громкие угрозы – программа "Зірковий шлях" собрала самые громкие ссоры в звездных коллективах.

А мы расскажем вам, кто из звезд не мог ужиться друг с другом в группах, и почему.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

В течение 11 лет "Потап и Настя" были одним из самых успешных дуэтов страны. Но, оказывается, первые годы сотрудничества артисты терпеть друг друга не могли.

"Как мы задолбали друг друга первые шесть лет. Мы просто ненавидели друг друга. Мы тогда очень сильно ругались с Настей. Я был сто процентов уверен, что дуэт распадется", – признался Потап.

Певца задевало то, что Настю слушатели любили больше, чем его: "Думаю, как же так? Я здесь все делаю, все пишу, все записываю. А Настя махнет головой два раза на сцене и все – приходят слава и популярность".

Но в конце концов артисты сели за стол переговоров – и пошли на мировую. "Где-то потом я пошел на уступки. Где-то она. Мы друг к другу приходим и говорим: "Мы что, виноваты, что люди любят нас двоих?" – рассказывает Потап.

"Время и Стекло" Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Солисты группы "Время и Стекло", которые в этом году заявили о распаде, в начале сотрудничества тоже не могли найти общий язык.

"Ну, конечно, были терки и были какие-то моменты разногласий. Потому что я привык работать и ездить концерты по-своему, а она – совершенно по-другому", – сказал Позитив.

Надя Дорофеева призналась, что ей было некомфортно ездить з Позитивом в одном автобусе, ведь он не давал ей спать.

"Мы едем с гастролей, и он висит, как он говорит, до шести утра. А у меня голос сел, и я хочу, чтоб он восстановился до завтра. А ему как бы неинтересна эта информация абсолютно" – поделилась Дорофеева.

В конце концов артисты стали друзьями, а "Время и Стекло" – одной из самых популярных групп страны.

Группа "НеАнгелы" Фото: instagram.com/neangely.official

Настоящие баталии еще идут между солистками группы НЕАНГЕЛЫ .

"У нас ужасные характеры. Мы девочки с большими амбициями. Я долго не могла понять, за что Бог меня так наказал? Почему я с Викой так долго работаю?" – говорит Слава Каминская.

14 лет сотрудничества стали настоящим испытанием для девушек.

"У нас было даже такое, что мы ездили в разных вагонах, в разных машинах. Мы вообще не разговаривали", – добавила Каминская.

Группа KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA призналась, что и в их команде тоже не все гладко. И чаще всего инициатором ссор становится именно Александра Зарицкая.

"Мы сильно ссоримся. Я не люблю халатность. И я часто ругаю ребят за то, что они мало делают. Когда люди меня стопорят, то меня это бесит. И я говорю: "Делайте что-то", – призналась Александра.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

А вот екс-солистка "Real O" – Регина Тодоренко покинула группу в 2013-м со скандалом. Однако конфликт у нее возник не с певицами, а с продюсером коллектива – Натальей Могилевской. А все потому, что Регина решила выйти из состава "Real O" за полгода до окончания контракта.

Тодоренко вспоминает, что Могилевская отреагировала на эту новость очень остро: "Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала – не могу, и по состоянию здоровья ушла. Я полтора месяца жила в санатории. И мне пришлось предоставлять справку, что вот все мои снимки, вот выписки от врачей, чтобы мне поверили, что так и есть на самом деле".

Долгих шесть лет Могилевская не общалась с Региной. И только в прошлом году артистки наконец помирились.

Певец DZIDZIO Фото: пресс-служба

Со скандалом покинул коллектив бывший участник и совладелец проекта DZIDZIO - Олег Турко, он же Лесик.

"Он вышел и сказал людям, что я его выгнал. Его никто не выгонял. Ему сказали, что так дальше быть не может, давай, садись за стол переговоров", – рассказывает Михаил Хома, солист группы DZIDZIO.

Однако договориться артистам не удалось. И Лесик создал двойника группы под названием DZIDZ'off.

"Подло человек поступил. Но для чего полностью меня повторять? Все мое поведение. Кому ты хочешь доказать? Себе? Мне?" – прокомментировал Михаил Хома.

Конфликт между артистами дошел до суда. И хотя Михаил и Олег имели равные доли акций фирмы – по 25%, DZIDZIO отсудил у экс-участника группы 400 тыс. долларов за незаконное исполнение песен.

Подробнее про скандалы в музыкальных коллективах смотрите в видео:





Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о новом романе и разводе с бывшим мужем Эдгаром. Также мы рассказывали, кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд.

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