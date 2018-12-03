Стала известна сумма гонорара выступления Софии Ротару на новогоднем корпоративе

Больше всего звезду заказывают в Казахстане

София Ротару. Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

У певицы Софии Ротару, которая отказалась выступать на российской "Песне года", тем не менее запланирован один новогодний корпоратив в РФ. Дальше певица поедет с праздничными выступлениями в Казахстан. Там же народная артистка встретит и Новый год.

Об этом рассказал директор певицы Сергей Лавров. По его словам, в обычные декабрьские даты выступление Софии Михайловны будет стоить 100 тысяч евро.

"В России у нее всего одно выступление, а большая часть мероприятий – в Казахстане, где она проведет и главную ночь. Стоит артистка 100 тысяч евро в обычные декабрьские даты, Новый год с ее песнями обойдется очень дорого – гонорар в два раза выше", – прокомментировал Лавров, пишет StarHit

Также директор звезды отметил, что как-то Ротару сказала своему сыну, что "будет петь, пока держится на ногах". Так что о том, чтобы отдыхать 71-летняя София Михайловна даже не задумывается.

Напомним, что в августе этого года у Софии Ротару возникли проблемы со здоровьем. Звезду экстренно госпитализировали в одну из больниц в Уфе. По словам директора певицы, у Ротару повысилось давление из-за жары, поэтому попросили медиков измерить давление и помочь его снизить.