"Стала лучше": Даша Астафьева показала фигуру после праздников

Звезда отмечает новогодние праздники за границей

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева, которая недавно сделала откровенное признание, как и многие украинские звезды, отправилась отмечать новогодние праздники за границу. И пока многие переживают за набранные килограммы, Астафьева демонстрирует превосходные формы.

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Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором позирует в теплых краях. На фото Даша Астафьева в соблазнительном черном купальнике нежится под солнечными лучами.

"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но, успел сделать важное дело. И даже два! Что проспали/ успели вы?!", – поинтересовалась артистка у подписчиков.

Даша Астафьева в купальнике Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонники звезды отметили, что с годами она становится все красивее: "Хорошеет Даша на глазах. Браво", "С самого детства смотрю твои такие фото, ты только лучше стала", – пишут они.

Ранее мы также писали, что Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии. На кадрах звезда позирует в кардинально другом образе.

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