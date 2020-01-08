Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Стала лучше": Даша Астафьева показала фигуру после праздников

Звезда отмечает новогодние праздники за границей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:51
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева, которая недавно сделала откровенное признание, как и многие украинские звезды, отправилась отмечать новогодние праздники за границу. И пока многие переживают за набранные килограммы, Астафьева демонстрирует превосходные формы.

Узнайте также, какие комплексы у Даши Астафьевой остались со школы:

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором позирует в теплых краях. На фото Даша Астафьева в соблазнительном черном купальнике нежится под солнечными лучами.

"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но, успел сделать важное дело. И даже два! Что проспали/ успели вы?!", – поинтересовалась артистка у подписчиков.

Даша Астафьева в купальнике
Даша Астафьева в купальнике
Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонники звезды отметили, что с годами она становится все красивее: "Хорошеет Даша на глазах. Браво", "С самого детства смотрю твои такие фото, ты только лучше стала", – пишут они.

Ранее мы также писали, что Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии. На кадрах звезда позирует в кардинально другом образе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Я перестала стесняться": Маша Ефросинина показала подтянутую фигуру в купальнике Самые откровенные кадры звезд, которые все обсуждали в 2019 году alyona alyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином
Даша Астафьева фигура звезд отдых звезд
Реклама

Новости партнеров

Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
21 жестокая истина об отношениях
21 жестокая истина об отношениях
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

Вчера, 13:17Афиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

Вчера, 12:51Fun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

Вчера, 12:44Events

Открытки и картинки с Рождеством 2020

Вчера, 11:45Food

Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 10:00Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 09:58Fun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

Вчера, 09:06Fun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

Вчера, 09:05Fun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

Вчера, 09:02Fun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

Вчера, 07:00Events

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяEvents

Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяFun

6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

6 январяFood

Как приготовить кутью на Рождество: ТОП-5 рецептов

5 январяПсихология

Гороскоп на неделю 5-11 января: все знаки зодиака

Новости партнеров

Однокомнатная хрущевка может стать удобным жилищем
Однокомнатная хрущевка может стать удобным жилищем
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Ургант трогательно простился с Волчек
Ургант трогательно простился с Волчек
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019
Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019
Смело: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Смело: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Биржа Coinbase выпустила свое приложение на Android
Биржа Coinbase выпустила свое приложение на Android