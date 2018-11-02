Стали известны гонорары актеров и актрис на телепроектах

Больше всего зарабатывает Хавьер Бартем, Джулия Робертс и Дженнифер Энистон

Кадр из фильма "Несносные леди"

Недавно американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых актеров и актрис телевидения. А теперь издание EW опубликовало свой список, согласно которому в первых рядах по зарплате актеры и актрисы Хавьер Бардем, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Джулия Робертс и Норман Ридус.

Сообщается, что Хавьер Бардем получает по 1,2 миллиону долларов за серию нового и пока безымянного проекта Amazon, а вот Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, сыгравшиев ситкоме "Друзья", – по 1,1 миллиона долларов за эпизод своего шоу для Apple TV.

Издание подчеркнуло, что цифры могут быть выше, поскольку речь идет только про актерские гонорары, но они же еще выступают и как продюсеры.

Актер Норман Ридус в "Ходячих мертвецах" получает за эпизод TWD по миллиону доларов. Столько получает и Элизабет Мосс за антиутопию "Рассказ служанки". Джулия Робертс зарабатывает по шестьсот тысяч долларов за эпизод своего сериала "Возвращение домой".

Гонорар Стива Карелла за еще один безымянный сериал Apple – шестьсот тысяч за эпизод, американской актрисы и певицы Келли Кларксон за "Голос" – 560 тысяч, в то время как Энтони Маки получил по 475 тысяч за каждый из тех двух серий неровно встреченного "Видоизмененного углерода", в которых он появлялся.

Шон Пенн за фантастическую драму "Первые" и комик Кевин Харт за шоу TKO: Total Knock Out получали по полмиллиона после каждого эпизода шоу.

Напомним, актриса Скарлетт Йоханссон подвинула Эмму Стоун с первого места в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис года. Ее заработки с июня 2017 по июнь 2018 оценили $40.5 миллионов. Столь ощутимые доходы ей принесла роль Черной Вдовы в фильме Marvel "Мстители: Война бесконечности". Она также появится и в продолжении саги в 2019 году.