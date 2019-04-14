Стало известно, чем занимается Потап в свободное время

Украинский продюсер не представляет свою жизнь без спорта

Потап Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Известный украинский музыкант и продюсер Потап, который удивил поклонников ярким появлением на шоу "Голос країни 9", поделился в недавнем интервью своими предпочтениями в спорте. Артист сказал, что не представляет своей жизни без движения и активных занятий, а своим любимым хобби Алексей назвал баскетбол.

Алексей Потапенко Фото: instagram.com/realpotap

Оказывается, рэпер несколько раз в неделю посещает занятия по баскетболу и даже приобщает к нему родных и друзей, среди которых много звезд украинского шоу-бизнеса. "Сейчас я занимаюсь баскетболом вместе со своим сыном. К нам даже приходят играть Игорь Ласточкин, Владимир Дантес, но без Дорофеевой. А вот Юрий Горбунов еще собирается присоединиться к нам", – рассказал Потап в интервью "Светской жизни".

Алексей Потапенко добавил, что хорошей альтернативой спорту для него являются танцевальные репетиции с командой MOZGI. "У нас концерт продолжается длиной два часа. Во время выступления мы прыгаем, делаем "пирамиды" из участников",- поделился Потап.

Напомним, что ранее в одном из выпусков шоу "Лига смеха" Потап подтвердил свои отношения с Настей Каменских. На вопрос: "Ну что, мутишь с Настей?", Потап ответил: "Да". Позже сама Каменских ответила на слова Потапа: "Не могу прокомментировать, и за Алексея тоже, потому что это была их фишка, они прикольнулись, наверное, для того, чтобы мы сейчас с тобой об этом говорили".

Смотрите в нашем ролике, как известный продюсер Потап проводит время со своим сыном:

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