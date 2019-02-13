Стало известно, что парень Алины Гросу думает о ее внешности

Молодому человеку Алины Гросу нравится "она настоящая"

Алина Гросу Фото: пресс-служба канала "Украина"

Популярная певица и актриса Алина Гросу дала эксклюзивное интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина". В беседе с журналисткой проекта артистка рассказала, делала ли она пластические операции.

В сети активно обсуждают, что певица уменьшила нос и удалила комки Биша из щек. Алина ответила на обвинения в том, что слишком перестаралась с пластическими операциями.

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"Я достаточно изменилась, я это абсолютно принимаю. Но не настолько, как все говорят. Мои щечки все равно остались, они никуда не делись. Ну, вытянулись чуть-чуть. Никакие комки убраны не были. В детстве надо мной все издевались, потому что у меня был очень маленький нос. Если посмотреть на детских фото или видео – Боже, пекинес", – рассказала Алина Гросу в интервью "Ранку з Україною".

Также Алина призналась, что порой обсуждение внешности ее обижает: "Обиднее всего то, что я так стараюсь на фотографиях ставать в хорошую позу… А мне потом говорят: "Ты в жизни лучше!". Даже мой молодой человек говорит, что настоящая я – самая лучшая".

Как сообщалось ранее, отношения Алины с молодым человеком по имени Александр длятся уже четыре года, и певица намекнула, что дело идет к свадьбе: "Давайте поговорим об этом в июне".

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