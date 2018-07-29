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Стало известно, где Меган Маркл отпразднует свое 37-летие

Герцогиня Сассекская составит компанию принцу Гарри на свадьбе его близкого друга детства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:47
Меган Маркл. Фото: AFP
Меган Маркл. Фото: AFP

4 августа герцогине Сассекской Меган Маркл исполнится 37 лет. Впервые она отпразднует день рождения в статусе королевской особы. 

Где будет в этот день Меган рассказал официальный фотограф королевской семьи Тим Рук на своей странице в Twitter. По его словам, принц Гарри будет присутствовать в субботу на свадьбе своего близкого друга детства Чарли Ван Страубензи с режиссером Дейзи Дженкс. Соответсвенно герцогиня Сассекская составит компанию принцу Гарри на мероприятии.

"К сожалению, я пропущу свадьбу Чарли Ван Страубензи и Дейзи Дженкс, на которой принц Гарри будет 4 августа", – написал Тим Рук.

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Известно, что принц Гарри станет шафером на свадьбе Чарли Ван Страубензи. Они дружат с самого детства, а познакомились во время учебы в школе Ludgrove School в Беркшире.

Также напомним, что свое 36-летие Меган Маркл отпраздновала в Африке, будучи еще в качестве девушки принца Гарри. Именно тогда внук британской королевы сделал Меган предложение.

Ранее мы сообщали, Меган Маркл в платье от Carolina Herrera поддержала принца Гарри на турнире по поло. Также мы писали, что по информации СМИ, Елизавета II сделала принцу Гарри и Меган Маркл неожиданный подарок. Кроме того, отец Меган Маркл дал новое скандальное интервью.

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Источник: "Сегодня"
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