Стало известно, где Меган Маркл отпразднует свое 37-летие

Герцогиня Сассекская составит компанию принцу Гарри на свадьбе его близкого друга детства

4 августа герцогине Сассекской Меган Маркл исполнится 37 лет. Впервые она отпразднует день рождения в статусе королевской особы.

Где будет в этот день Меган рассказал официальный фотограф королевской семьи Тим Рук на своей странице в Twitter. По его словам, принц Гарри будет присутствовать в субботу на свадьбе своего близкого друга детства Чарли Ван Страубензи с режиссером Дейзи Дженкс. Соответсвенно герцогиня Сассекская составит компанию принцу Гарри на мероприятии.

"К сожалению, я пропущу свадьбу Чарли Ван Страубензи и Дейзи Дженкс, на которой принц Гарри будет 4 августа", – написал Тим Рук.

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Известно, что принц Гарри станет шафером на свадьбе Чарли Ван Страубензи. Они дружат с самого детства, а познакомились во время учебы в школе Ludgrove School в Беркшире.