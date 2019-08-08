Стало известно, где похоронят Аллу Вербер

Сообщается, что женщину похоронят не в России

Алла Вербер Фото: instagram.com/verberalla

Во вторник 6 августа умерла фешн-директор российского ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. На отдыхе в Италии женщину срочно госпитализировали, но спасти жизнь не удалось. Причиной смерти называют сепсис.

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Теперь же стало известно, где похоронят Аллу Вербер. По словам подруги бизнесвумен Ирены Лейбович-Смеловицкой, Аллу Вербер похоронят в канадском городе Торонто, где та провела значительную часть своей яркой жизни, пишет "СтарХит".

Сообщается, что с этим городом Вербер связывало очень многое: в советское время туда переехали ее родители, там она вышла замуж. Именно в Торонто Алла Вербер открыла первый модный бутик, который назвала в честь наследницы - Katia of Italy.

Алла Вербер Фото: instagram.com/verberalla

Напомним, свои соболезнования выразили многие звезды российского шоу-бизнеса и мира моды. Трагическое событие прокомментировала и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Однако своим скорбным постом она перепугала поклонников.

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