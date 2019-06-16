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Стало известно, где поженились Комаров и Кучеренко

Дмитрий и Александра обвенчались в храме за границей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко
Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

Украинский ведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который женился на своей партнерше по "Танцам со звездами" Александре Кучеренко, раскрыл детали своей свадьбы. О том, где обвенчались влюбленные, и почему Дмитрий скрывал свой роман с "Мисс Украина", рассказываем ниже.

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Новость о свадьбе Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко стала настоящей сенсацией. Оказывается, новоиспеченные муж и жена встречались уже давно, но скрывали свои отношения от посторонних глаз. Даже во время проекта "Танцы со звездами", Дима и Саша игнорировали слухи о том, что они вместе.

Накануне ведущий "Мир наизнанку" рассказал, почему они с любимой умалчивали о своем намерении пожениться, и где прошла их свадьба.

В интервью Кате Осадчей Комаров поведал, что они с Александрой расписалась в Киеве, а венчались в Иерусалиме. "В Киеве роспись была. Я, Саша, два паспорта, ЗАГС, тихонько, чтобы никто не увидел", – поделился Дмитрий.

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Он признался, что сам предложил невесте отправиться в Ерусалим. "Я путешествую и выбираю места силы. Их не очень много, но когда попадаешь в такое место, ты чувствуешь, что качает энергетика. Иерусалим, там действительно чувствуется энергия и я сразу предложил Саше это место", – пояснил ведущий.

Примечательно, что на венчание в Ерусалим Комаров и Кучеренко летели, сидя в самолете в разных местах, чтобы никто ничего не заподозрил. А вот медовый месяц у молодой семьи уже был. Дмитрий и Александра провели его на Мальдивах.

Ранее мы писали о том, как прошел девичник звезды "Игры престолов" Софи Тернер.

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