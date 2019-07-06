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Стало известно, где Регина Тодоренко и Влад Топалов проведут медовый месяц

Молодожены улетели отдыхать на остров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли пышную свадьбу 3 июля в Италии. Несколько дней спустя звездная пара отправилась в медовый месяц. В своем Instagram Регина рассекретила, куда они с Владом улетели отдыхать, а также поделилась первыми кадрами свадебного путешествия.

Смотрите в сюжете, сколько стоит провести свадьбу:

Так, на странице Регины Тодоренко в социальной сети появились новые insta-стори, в которых ведущая показала начало своих романтичных каникул с любимым. Судя по тегам на видео, Тодоренко и Топалов прибыли на остров Крит, а именно в курортный городок Аниссарас. Пара поселилась в отеле с бассейном.

На одном из видео Регина показала свой завтрак: "Ну все, начинаю чревоугодничать, отдыхать".

Тодоренко и Топалов отправились в медовый месяц / Фото: instagram

Вторая сторис ведущей посвящена ее супругу – в коротком ролике можно увидеть, как Влад Топалов занимается спортом у бассейна. 

Тодоренко и Топалов отправились в медовый месяц / Фото: instagram

К слову, звездные родители взяли с собой на отдых сына Майкла. Об этом также стало известно из Instagram Регины Тодоренко, которая в соцсети попросила у фолловеров, которые также собираются на Крит, захватить с собой кашу для ребенка. По словам Тодоренко, детское питание на острове найти сложно.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко показала собственную истерику перед свадьбой.

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