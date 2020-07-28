Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стало известно, где внучка Елизаветы II проводит медовый месяц во время пандемии

Сегодня, 11:30

Принцесса Беатрис вышла замуж за миллиардера Эдоардо Мапелли Моцци

17 июля 31-летняя принцесса Беатрис вышла замуж за миллиардера Эдоардо Мапелли Моцци. Пара венчалась тайно в Виндзорском замке. Фотографии с церемонии были опубликованы в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

Спустя несколько дней после женитьбы Беатрис и Эдоардо отправились в свадебное путешествие, несмотря на пандемию коронавируса. По информации Daily Mail медовый месяц пара решила провести во Франции.

Инсайдеры уверяют, что влюбленные отправились в путешествие по Ла-Манш вдвоем на авто. Очевидец заметил принцессу и ее мужа "рядом с небольшим автомобилем, нагруженным различными вещами".

Читайте также:
Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

"Для меня было необычным увидеть их! Эдоардо был за рулем, они выглядели как самая обычная пара, наслаждающаяся поездкой", – цитирует издание слова источника.

К слову, после тайной свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци в Сети появились новые снимки молодожен. Как сообщается на странице королевской семьи в Instagram, фото были сделаны сразу после их женитьбы.

INSTAGRAM

О помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци стало известно в сентябре 2019 года. Итальянский аристократ познакомился с принцессой в 2018 году, а уже через год сделал ей предложение.

Недавно мы писали, что шведская принцесса Виктория обнародовала архивные свадебные фото.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Принц Гарри давно хотел отказаться от королевских обязанностей - СМИ В Сети опубликовали личное письмо принцессы Дианы, которое выставили на аукцион 99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото
медовый месяц королевская семья принцесса Беатрис
Реклама

Новости партнеров

Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Найсмачніші налисники: як приготувати апетитну страву
Найсмачніші налисники: як приготувати апетитну страву
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Ведущая "Аферистов в сетях" показала счастливые фото с любимым
Ведущая "Аферистов в сетях" показала счастливые фото с любимым

Популярные статьи

Сегодня, 09:45Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Сегодня, 08:05Events

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

Сегодня, 07:35Events

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

Сегодня, 07:02Психология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

Сегодня, 05:55Fun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

Вчера, 15:08Шоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

Вчера, 13:18Events

Ильин день-2020: дата, история и традиции

Вчера, 12:01Fun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

Вчера, 10:25Эксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

Вчера, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Вчера, 08:45Техно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

26 июляFood

Как сделать куриные шашлычки с персиками в духовке

26 июляШоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

26 июляШоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

25 июляFood

Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

Новости партнеров

Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
"Классные трусы": Каменских удивила строгим образом с изюминкой
"Классные трусы": Каменских удивила строгим образом с изюминкой
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман блиснула фігурою
Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман блиснула фігурою

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять