Стало известно, где внучка Елизаветы II проводит медовый месяц во время пандемии

Принцесса Беатрис вышла замуж за миллиардера Эдоардо Мапелли Моцци

17 июля 31-летняя принцесса Беатрис вышла замуж за миллиардера Эдоардо Мапелли Моцци. Пара венчалась тайно в Виндзорском замке. Фотографии с церемонии были опубликованы в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

Спустя несколько дней после женитьбы Беатрис и Эдоардо отправились в свадебное путешествие, несмотря на пандемию коронавируса. По информации Daily Mail медовый месяц пара решила провести во Франции.

Инсайдеры уверяют, что влюбленные отправились в путешествие по Ла-Манш вдвоем на авто. Очевидец заметил принцессу и ее мужа "рядом с небольшим автомобилем, нагруженным различными вещами".

"Для меня было необычным увидеть их! Эдоардо был за рулем, они выглядели как самая обычная пара, наслаждающаяся поездкой", – цитирует издание слова источника.

К слову, после тайной свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци в Сети появились новые снимки молодожен. Как сообщается на странице королевской семьи в Instagram, фото были сделаны сразу после их женитьбы.

INSTAGRAM

О помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци стало известно в сентябре 2019 года. Итальянский аристократ познакомился с принцессой в 2018 году, а уже через год сделал ей предложение.

Недавно мы писали, что шведская принцесса Виктория обнародовала архивные свадебные фото.

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