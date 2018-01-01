Стало известно, как Кирстен Данст назвала сына

В 2016 году Кирстен Данст начала встречаться с актером Джесси Племонсом

Кирстен Данст и Джесси Племонс. Фото: Getty

Совсем недавно актриса Кирстен Данст впервые стала мамой – своему жениху Джесси Племонсу она подарила сына. Журналистам удалось узнать, как родители назвали малыша.

По данным издания The Blast, своему первенцу Кирстен и Джесси дали имя Эннис Говард.

В 2016 году голливудская актриса Кирстен Данст начала встречаться с актером Джесси Племонсом, с которым снималась в сериале "Фарго". В январе 2017 года стало известно, что пара обручилась. В декабре 2017 года они объявили, что ожидают появления своего первенца.

В одном из интервью для для Marie Claire U.K. актриса призналась, что пополнение в семействе – это то, чего ей не хватало: "У меня сейчас такой период в жизни, когда я думаю: "Я работаю с трех лет. Пришло время для детей и отдыха от работы", – рассказала Кирстен в одном из интервью для Marie Claire U.K.

Напомним, Иванка Трамп и Кирстен Данст появились на публике в одинаковых платьях в горошек.

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