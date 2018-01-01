Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри проведут ночь перед свадьбой

Меган и Гарри не будут нарушать давнюю свадебную традицию

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

19 мая в Виндзорском замке состоится королевская свадьба – принц Гарри женится на Меган Маркл. Напомним, отец Меган, Томас Маркл, подтвердил порталу TMZ, что на свадьбе он присутствовать не сможет из-за проблем со здоровьем.

Издание People сообщило, что Меган и Гарри не станут нарушать правила и ночь перед свадьбой проведут по отдельности. Накануне Меган Маркл отправится с мамой Дорией Рэгланд в отель Cliveden House, откуда в субботу, 19 мая, дамы поедут в часовню Святого Георгия. Принцу Гарри составит компанию его брат, принц Уильям. Внуки королевы не планируют никаких вечеринок, а проведут этот вечер в парк-отеле Coworth.

Напомним, Меган Маркл выйдет замуж в платье, созданном австралийскими дизайнерами Тамарой Ральф и Майклом Руссо и стоимость его составит порядка 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов).

Также стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри выбрали цветочницу и пажа на свадьбу.