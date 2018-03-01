Стало известно, какая актриса разрушила брак Дженнифер Энистон

Сегодня, 10:30

Джастин Теру и Наоми Уоттс познакомились в 2001 году

Дженнифер Энистон. Фото: AFP
Дженнифер Энистон. Фото: AFP

Недавно стало известно о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Западным журналистам удалось выяснить, что одной из главных причин расставания пары стала голливудская актриса Наоми Уоттс. По информации инсайдеров, еще в январе прошлого года отношения между Энистон и Теру стали очень напряженными. Актриса была расстроена, увидев фотографии с одной из вечеринок в Нью-Йорке, на которой присутствовали ее муж и 49-летняя Наоми Уоттс. Актер 16 лет дружит с Наоми, но на этот раз Энистон смутило близкое общение ее супруга с коллегой.

Проблема заключалась и в том, что Уоттс на тот момент рассталась со своим возлюбленным Ливом Шрайбером и была свободна. "Джастин вел себя с Наоми так, будто он не женат", — рассказал инсайдер журналу People.

Джастин Теру и Наоми Уоттс познакомились в 2001 году на съемках фильма "Малхолланд Драйв". С тех пор оба поддерживают дружеские отношения.

Напомним, источники близкие к Дженнифер Энистон рассказали, что актриса решила отодвинуть любовные дела на второй план и уделить время себе.

Некоторые фанаты считают, что такое решение Энистон приняла в связи с тем, что в последнее время она сблизилась с Брэдом Питтом, и старые чувства дали о себе знать. К слову, не только поклонники ждут воссоединения экс-возлюбленных: мама актера мечтает о том, чтобы Дженнифер вернулась к ее сыну.
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