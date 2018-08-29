Стало известно, кто будет крестить будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл – СМИ

Информацию сообщил источник из окружения пары

Принц Гарри и Меган Маркл на выставке в Лондоне. Фото: Getty

Принц Гарри и Меган Маркл женаты всего несколько месяцев, но уже планируют завести детей и, как передает издание Mirror, уже выбрали крестных родителей для будущих наследников.

Пара еще не успела обзавестись малышом, но в западных СМИ уже активно обсуждают инсайдерскую информацию о том, кто станет крестными. Принц Гарри и Меган Маркл похоже определились с людьми на эту роль. Как сообщает источник из окружения пары, крестными для будущего ребенка королевской четы станут Джордж и Амаль Клуни.

"Проведя так много времени с ними и, увидев, какие они замечательные родители, Гарри и Меган решили, что Джордж и Амаль отлично подойдут на роль крестных".

Джордж и Амаль Клуни сразу же согласились и сказали, что это "будет большой честью для них". Также стало известно, что они попросили Меган и Гарри дать обещание, что если у пары родится еще один ребенок, то чету Клуни снова пригласят стать крестными.

Напомним, мать Меган Маркл собирается вмешаться в скандал дочери с отцом.