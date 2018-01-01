Стало известно, кто обвинил Люка Бессона в изнасиловании

В неподобающем поведении режиссера обвинила 27-летняя актриса

Люк Бессон. Фото: AFP

Тема домогательств и насилия в последнее время стала самой обсуждаемой в киноиндустрии, а также в других сферах искусства и не только. В Голливуде даже возникло движение #MeToo, в рамках которого многие девушки и женщины, включая знаменитых актрис, певиц и моделей признавались в том, что они были изнасилованы или подвержены домогательствам.

59-летнего французского режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании. Предполагается, что это 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой, снявшаяся в недавно вышедшем фильме Бессона "Валериан и город тысячи планет".

Сэнд Ван Рой Фото: instagram.com/sandvanroy

Согласно признаниям девушки, инцидент случился в центре Парижа, в отеле Bristol. Режиссера якобы подсыпал девушке в чай снотворное, от чего она сразу же потеряла сознание. Как говорится в заявлении, пока девушка бессознательном состоянии Бессон надругался над ней, а позже оставил ее одну в отеле с неоплаченным чеком за номер.

На данный момент Люк Бессон находится под следствием французской полиции. Также его адвокат сделал официальное заявление: "Господин Бессон был очень удивлен, узнав о таких обвинениях, которые он категорически отрицает".

Напомним, знаменитого певца Мэрлина Мэнсона обвинили в домогательствах.