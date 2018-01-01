Стало известно, кто объявит результаты голосования Украины на Евровидении-2018

Onuka первой выйдет на связь с Лиссабоном, чтобы огласить баллы

Onuka. Фото: Instagram

12 мая, в финале международного конкурса Евровидение-2018, Ната Жижченко (фронтвумен группы Onuka), объявит баллы, которые украинцы поставили другим странам.

Голосование жюри традиционно проводится во время генеральной репетиции, и все оценки должны храниться в секрете до оглашения финальных результатов.

Onuka первой выйдет на связь с Лиссабоном, чтобы огласить баллы. Затем свои результаты назовут остальные 42 страны-участницы нынешнего Евровидения.

Португалия впервые принимает престижный конкурс благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором в Киеве. В финале выступят 26 участников.

Ведущими Евровидения-2018 стали – Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо.

Логотипом конкурса в этом году стала стилизованная ракушка, которую выбрали из тринадцати вариантов национальным голосованием. Слоган конкурса — All Aboard!, что переводится: "Все на борт!". В этом году конкурс транслируют СТБ и UA:Перший.

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