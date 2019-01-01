Стало известно, кто станет ведущей церемонии вручения "Грэмми"

Певица Алиша Киз станет ведущей церемонии награждения премии Грэмми

Алиша Киз станет ведущей церемонии награждения "Грэмми". Фото: instagram.com/aliciakeys

В феврале 2019 года пройдет 61-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми", номинанты которой были объявлены ранее. Ведущей церемонии станет американская R’n’B-певица Алиша Киз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Я очень волнуюсь! У нас столько всего впереди… Знаю, какого это – быть на сцене, гордиться своей работой и признанием", – написала звезда в своем фотоблоге.

Киз также поблагодарила организаторов премии за возможность передать свою энергию зрителям церемонии.

Отметим, что церемония вручения Грэмми пройдет 10 февраля.

Напомним, триумфатором премии "Грэмми" в 2018 году стал Бруно Марс, забравший награды сразу в трех главных номинациях — "Запись года", "Песня года" и "Альбом года".