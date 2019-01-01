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Стало известно, кто станет ведущей церемонии вручения "Грэмми"

Певица Алиша Киз станет ведущей церемонии награждения премии Грэмми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:22
Алиша Киз станет ведущей церемонии награждения "Грэмми". Фото: instagram.com/aliciakeys
Алиша Киз станет ведущей церемонии награждения "Грэмми".
Фото: instagram.com/aliciakeys

В феврале 2019 года пройдет 61-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми", номинанты которой были объявлены ранее. Ведущей церемонии станет американская R’n’B-певица Алиша Киз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Я очень волнуюсь! У нас столько всего впереди… Знаю, какого это – быть на сцене, гордиться своей работой и признанием", – написала звезда в своем фотоблоге.

Киз также поблагодарила организаторов премии за возможность передать свою энергию зрителям церемонии.

Отметим, что церемония вручения Грэмми пройдет 10 февраля. 

Напомним, триумфатором премии "Грэмми" в 2018 году стал Бруно Марс, забравший награды сразу в трех главных номинациях — "Запись года", "Песня года" и "Альбом года".

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Источник: Сегодня
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