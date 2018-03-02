Стало известно, кто сыграет Кейт Миддлтон в фильме про Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 05:23

Роль герцогини Кембриджской исполнит актриса Лора Митчелл

Кейт Миддлтон. Фото: AFP
Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Пока мировая общественность обсуждает подробности предстоящей королевской свадьбы года, создатели фильма про принца Гарри и Меган Маркл уже утвердили полный актерский состав. Как сообщалось ранее, главные роли возлюбленных достались Фрейзеру Мюррэю и Парисе Фитц-Хенли. На днях были обнародованы имена актеров, которые сыграют принца Уильяма, Кейт Миддлтон, а также их детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

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Роль герцогини Кембриджской исполнит актриса Лора Митчелл, сыгравшая в таких сериалах, как "Детективное агентство Дирка Джентли", "Я – зомби", а также в фильме "Американский пирог". На роль принца Уильяма утвердили австралийского актера Берджесса Эбернети. Наследников престола представят на экране юные актеры Престон Карват и Бриэлла Вайнтрауб.

Новая картина расскажет об отношениях Меган Маркл и принца Гарри с момента их первой встречи и вплоть до помолвки. Выход фильма запланирован к свадьбе возлюбленных, которая состоится 19 мая.
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