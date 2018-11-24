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"Стало жаль": Анна Седокова с глубоким декольте призналась, чего ей не хватает

Звезда разместила в Instagram новое фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Украинская певица Анна Седокова в Instagram разместила снимок в откровенном декольте, а в описании рассказала, что ей очень не хватает уютных домашних вечеров, когда за столом собирается вся семья.

"Вчера был такой уютный домашний вечер. И мне даже стало немного жаль, что у нас нет такой традиции. Вечер, когда за столом собирается вся большая семья и друзья, едят вкусную домашнюю еду и благодарят. Друг друга, – пишет звезда.  

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Вчера был такой уютный домашний вечер #thanksgiving Спасибо @yunamegre и Дима ... И мне даже стало немного жаль, что у нас нет такой традиции. Вечер , когда за столом собирается вся большая семья и друзья, едят вкусную домашнюю еду и благодарят. Друг друга. Жизнь. Вчера наши маленькие дети, когда до них дошла очередь, поблагодарили за семью А я подумала сейчас, почему мы не можем тут тоже устроить наш маленький день благодарности? Ведь все книги о мотивации склоняются к тому, что уметь сказать спасибо и ощутить счастье уже сейчас сегодня, осознать его – это и есть огромный шаг к успеху. Попробуем? Я благодарна за свою семью и за то, что она такая необычная, но мы все на одной волне . Благодарна судьбе, за то что в последнее время она соединят меня с совершенно потрясающими неординарными людьми, которые становятся моими близкими. Я благодарна за работу, которая даёт мне возможность каждую секунду идти вперёд . Благодарна за то, что вы дочитали этот пост до конца и за то, что касанием дарите мне свои маленькие сердечки лайки . Благодарна за то , что моя бабуля в Томске здорова. За то, что пишу сейчас этот пост и меня обнимает маленькая рука спящей Мо. Благодарна за то, что утром просыпаясь , мне есть от кого ждать Сообщения "я так скучал"... Я благодарна А за что благодарны вы ?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Вчера наши маленькие дети, когда до них дошла очередь, поблагодарили за семью. А я подумала сейчас, почему мы не можем тут тоже устроить наш маленький день благодарности? Ведь все книги о мотивации склоняются к тому, что уметь сказать спасибо и ощутить счастье уже сейчас сегодня, осознать его – это и есть огромный шаг к успеху.

Попробуем? Я благодарна за свою семью и за то, что она такая необычная, но мы все на одной волне. Благодарна судьбе, за то, что в последнее время она соединят меня с совершенно потрясающими неординарными людьми, которые становятся моими близкими. Я благодарна за работу, которая дает мне возможность каждую секунду идти вперед. Благодарна за то, что вы дочитали этот пост до конца и за то, что касанием дарите мне свои маленькие сердечки лайки. Благодарна за то, что моя бабуля в Томске здорова. За то, что пишу сейчас этот пост и меня обнимает маленькая рука спящей Мо. Благодарна за то, что утром просыпаясь, мне есть от кого ждать сообщения "я так скучал"... Я благодарна.  А за что благодарны вы?".

Фото Седоковой собрало 53 тысячи "лайков" и десятки комментариев.

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Источник: "Сегодня"
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