"Стало жаль": Анна Седокова с глубоким декольте призналась, чего ей не хватает

Звезда разместила в Instagram новое фото

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Украинская певица Анна Седокова в Instagram разместила снимок в откровенном декольте, а в описании рассказала, что ей очень не хватает уютных домашних вечеров, когда за столом собирается вся семья.

"Вчера был такой уютный домашний вечер. И мне даже стало немного жаль, что у нас нет такой традиции. Вечер, когда за столом собирается вся большая семья и друзья, едят вкусную домашнюю еду и благодарят. Друг друга, – пишет звезда.

Вчера наши маленькие дети, когда до них дошла очередь, поблагодарили за семью. А я подумала сейчас, почему мы не можем тут тоже устроить наш маленький день благодарности? Ведь все книги о мотивации склоняются к тому, что уметь сказать спасибо и ощутить счастье уже сейчас сегодня, осознать его – это и есть огромный шаг к успеху.

Попробуем? Я благодарна за свою семью и за то, что она такая необычная, но мы все на одной волне. Благодарна судьбе, за то, что в последнее время она соединят меня с совершенно потрясающими неординарными людьми, которые становятся моими близкими. Я благодарна за работу, которая дает мне возможность каждую секунду идти вперед. Благодарна за то, что вы дочитали этот пост до конца и за то, что касанием дарите мне свои маленькие сердечки лайки. Благодарна за то, что моя бабуля в Томске здорова. За то, что пишу сейчас этот пост и меня обнимает маленькая рука спящей Мо. Благодарна за то, что утром просыпаясь, мне есть от кого ждать сообщения "я так скучал"... Я благодарна. А за что благодарны вы?".

Фото Седоковой собрало 53 тысячи "лайков" и десятки комментариев.