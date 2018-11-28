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Старшая дочь Веры Брежневой показала архивный снимок с мамой

Соня Киперман разместила фото в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Старшая дочь Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман нечасто делится фото на своей страничке в Instagram. Недавно девушка разместила архивный снимок с Верой, на котором они вместе улыбаются, позируя фотографу. Девушка приурочила фото ко Дню матери, который, стоит заметить, в разных странах отмечается в разные дни. Соня решила поздравить маму в день, когда праздник отмечается в России, а именно – в последнее воскресенье ноября.

"Luckiest daughter in the world. Happy mother’s day momma, i love you", что в переводе значит: "Самая счастливая дочь в мире. С Днем матери, мамочка. Я люблю тебя", – подписала снимок Соня.

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Вера Брежнева с дочерью Соней
Фото: instagram.com/sonyaakiperman
 

Ранее, Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала новый снимок со своей 17-летней дочерью Соней. Поклонники певицы не сразу поняли, где на снимке мать, а где дочь.

Кроме этого, Вера уже публиковала фото с Соней в полный рост. На фото Вера и Соня позируют в похожих нарядах – коротких шортах, топах и модных сейчас кроссовках Balenciaga.

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Источник: "Сегодня"
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