Ставки букмекеров на Евровидение-2020: Россия значительно поднялась в рейтинге

Букмекеры пророчат России лидирующие позиции

До международного песенного конкурса "Евровидение-2020" осталось всего 70 дней. Если, конечно, шоу состоится, ведь в этом году "Евровидение" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса. В понедельник, 2 марта, Россия назвала своего представителя на международной арене, в результате чего улучшила свои позиции в рейтинге букмекеров. На "Евровидение-2020" от РФ поедут Little Big.

Так, ранее первую строчку занимала Литва, сейчас – Исландия, представитель которой определился на днях, это Daði & Gagnamagnið. Литва оказалась на втором месте. Замыкает тройку лидеров Россия, которая до этого была на шестом месте. Украина, по свежим прогнозам, занимает 24 место в рейтинге.

Литва Исландия Россия Румыния Италия Болгария Швеция Мальта Германия Норвегия

Турнирная таблица "Евровидения-2020" – версия букмекеров/eurovisionworld.com

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Ранее мы также писали, что большинство стран уже назвали своих представителей на конкурсе. Узнайте список участников "Евровидения-2020" и слушайте их конкурсные песни.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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