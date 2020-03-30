StayHome: Настя Каменских рассмешила Сеть забавным видео о карантине

Певица еще раз напомнила подписчикам, как важно оставаться дома

Украинская певица NK | Настя Каменских, которая разоблачила мошенников в Сети, активно поддерживает и мотивирует своих подписчиков и всех, кто придерживается домашнего режима в условиях карантина. Певица уже провела атмосферный музыкальный вечер "NKкарантинник", показала на своем примере, как можно проводить день на карантине, в новом выпуске NKblog и регулярно проводит на своей странице в Instagram в прямом эфире спортивные тренировки для своих подписчиков. На этот раз артистка на пяти языках обратилась к своим поклонникам в креативном музыкальном скетче о карантине.

Певица Настя Каменских Фото: пресс-служба

"Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну", – прокомментировала Настя Каменских.

Музыкальный скетч NK записала на 5 языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком, который появился не просто так. Трек Elefante, который после релиза покорил радиоволны в США, Канаде и Мексике, уже длительное время занимает первые места главных музыкальных чартов Турции.

INSTAGRAM

Напомним, что спортивные тренировки вместе с NK на время карантина регулярно проходят в соцсети Instagram в прямом эфире, приобщиться к занятию может каждый желающий. Ранее Настя Каменских показала эффективную тренировку в домашних условиях.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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