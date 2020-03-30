Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

StayHome: Настя Каменских рассмешила Сеть забавным видео о карантине

Певица еще раз напомнила подписчикам, как важно оставаться дома

Валерия Ильченко
Сегодня, 14:02

Украинская певица NK | Настя Каменских, которая разоблачила мошенников в Сети, активно поддерживает и мотивирует своих подписчиков и всех, кто придерживается домашнего режима в условиях карантина. Певица уже провела атмосферный музыкальный вечер "NKкарантинник", показала на своем примере, как можно проводить день на карантине, в новом выпуске NKblog и регулярно проводит на своей странице в Instagram в прямом эфире спортивные тренировки для своих подписчиков. На этот раз артистка на пяти языках обратилась к своим поклонникам в креативном музыкальном скетче о карантине.

Певица Настя Каменских
Певица Настя Каменских
Фото: пресс-служба

"Друзья, я понимаю, что все труднее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну", – прокомментировала Настя Каменских.

Музыкальный скетч NK записала на 5 языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком, который появился не просто так. Трек Elefante, который после релиза покорил радиоволны в США, Канаде и Мексике, уже длительное время занимает первые места главных музыкальных чартов Турции.

INSTAGRAM

Напомним, что спортивные тренировки вместе с NK на время карантина регулярно проходят в соцсети Instagram в прямом эфире, приобщиться к занятию может каждый желающий. Ранее Настя Каменских показала эффективную тренировку в домашних условиях.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Еще одна жертва коронавируса: из жизни ушел известный комик Посмотреть онлайн: 10 самых лучших виртуальных экскурсий в разных музеях мира Пласидо Доминго выписали из больницы: в каком состоянии находится певец
карантин Настя Каменских коронавирус
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 10:30Food

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

Сегодня, 10:15Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Сегодня, 09:09Техно

Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

Сегодня, 08:41Fun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 20:05Шоу-бизнес

Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

Вчера, 18:05Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 08:00Fun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 мартаEvents

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

28 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

27 мартаШоу-бизнес

Холостяк-10: кто покинул проект в четвертом выпуске

27 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, Пласидо Доминго, принц Чарльз: кто из знаменитостей заразился коронавирусом

27 мартаWellness

Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

27 мартаПсихология

Зачем переводят часы в Украине в 2020 году

27 мартаТехно

Потенциально опасный астероид полетит к Земле в апреле 2020 года

27 мартаFun

Заплаканная стюардесса попрощалась с пассажирами из-за COVID-19: видео

27 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Новости партнеров

Люди-ангели за знаком Зодіаку: вони — справжнє втілення чистоти
Люди-ангели за знаком Зодіаку: вони — справжнє втілення чистоти
Китайские ученые обнаружили более агрессивный подтип коронавируса
Китайские ученые обнаружили более агрессивный подтип коронавируса
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Одно лицо с Кристиной Орбакайте: обновленная Пугачева
Одно лицо с Кристиной Орбакайте: обновленная Пугачева
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой