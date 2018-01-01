Стилист Юлии Самойловой рассказал о "несчастливом платье" певицы на Евровидении

По словам стилиста, перед выступлением Юлию Самойлову "сбили с траектории"

Юлия Самойлова. Фото: AFP

В этом году Россию на Евровидении представляла Юлия Самойлова. В финал конкурса ей попасть не удалось. Стилист Алишер Хозяинов в эфире "Говорит Москва" пояснил, что он подготовил для Юлии "заряженный" костюм в буддийском стиле, однако ей не позволили в нем выступить.

"Для "Евровидения" Юля обратилась ко мне, чтобы я сделал ей наряд. А я еще в шутку говорю: "Ты знаешь, я очень много звезд выводил на сцену на всяких конкурсах, всегда одевал их. Ты обязательно надевай мое платье и победишь, не будешь волноваться, все будет хорошо". У меня легкая рука, я фартовый парень, я выводил на сцену большое количество людей и люди выстреливали. Это мистика, в нее можно верить или нет. И я удивился, когда увидел на следующий день, что она надела вообще другое платье. Я даже не знаю, откуда оно взялось. Я говорил, давай ты просто выкатишься на коляске в джинсах, в рваной майке и в кедах. Ты должна быть понятной доступной и объяснимой девочкой. Юля попросила сделать ей красивое платье, я сделал. Оно было такое льющееся, с налетом буддийского чего-то, у нее были лесные сказочные цветы. Она с этой конструкцией – кусок земли, горы, водопад – очень сливалась. Это было органично. Когда я увидел, что она в этом голубом платье с бусинками, был какой-то диссонанс. Может ее заставили. Я с ней не виделся. Я должен был ехать туда, сопровождать ее, но невышло".

По словам стилиста, перед выступлением Юлию Самойлову "сбили с траектории", и она вела себя совсем не так, как ожидалось. "Я в ночь перед вылетом с Юлей разговаривал, объяснял ей. У нас же если отправляют человека, то как на эшафот. Сложно совладать с собой, ответственность большая. Наверное, я не до конца ее убедил. Я ее спросил: ты поняла, как себя вести, как реагировать на зал? Вот это платье, чтобы это все вместе работало...Может быть, ее перед выходом переубедили. Юля, она комета. Эту комету кто-то сбил с траектории".

Украинский певец ALEKSEEV, который представлял Беларусь, также не попал в финал конкурса. Продюсер и режиссер Олег Боднарчук прокомментировал проигрыш артиста на "Евровидении".