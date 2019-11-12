Стильная Виктория Бекхэм появилась обложке польского Vogue

Дизайнер украсила обложку декабрьского номера глянца

Виктория Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

Известный модный дизайнер Виктория Бекхэм, которая недавно забавно подставила свою подругу Еву Лонгорию, украсила обложку польского Vogue. Звезда появится на обложке декабрьского номера глянца.

Виктория Бекхэм повторила свой известный шпагат прямо в ресторане. Как это было:

На кадрах Виктория Бекхэм демонстрирует стильные образы из новой коллекции собственного бренда Victoria Beckham. Так, на одном из кадров дизайнер позирует в изумрудном костюме, белой блузе с коричневым узором и голубых туфлях-лодочках. Собранные волосы и сдержанный макияж добавляют образу элегантности.

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На следующих фото Виктория Бекхэм запечатлена в той же блузе и туфлях, однако сменила изумрудный костюм на бежевый, который выглядит не менее стильно.

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Кроме того, Виктория также дала большое интервью модному глянцу. А пока дизайнер опубликовала бэкстейдж-видео на своей странице в Instagram:

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К слову, этим летом Виктория Бекхэм также украсила обложку немецкого Vogue.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская появится на обложке декабрьского номера Vogue UA.

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