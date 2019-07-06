Стильная Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue

Дизайнер снялась для модного глянца в честь 40-летия немецкого издательства

Стильная Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue Фото: AFP

Модель, дизайнер и звездная мама Виктория Бекхэм снялась полуобнаженной для журнала Vogue. Жена Дэвида Бекхэма, с которым они на днях отпраздновали годовщину свадьбы, украсила обложку модного глянца в честь 40-летия немецкого издательства.

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О съемке для Vogue британка рассказала своим подписчикам в Instagram. 45-летняя Виктория опубликовала несколько черно-белых фото и саму обложку августовского номера.

Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue Фото: instagram.com/victoriabeckham

На фото Бекхэм позирует полуобнаженной, прикрываясь лишь черным пальто в крупную клетку, а также в черном классическом костюме. Образ Виктории дополнил легкий макияж и зачесанные назад волосы.

Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue Фото: instagram.com/victoriabeckham

Звезда отметила, что сотрудничает с немецким Vogue уже в третий раз.

Темой юбилейного выпуска Vogue Germany стала фраза "Suits you!". Этой игрой слов создатели журнала говорят своим читателям, что костюмы идут всем женщинам, без исключения.

Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue Фото: instagram.com/victoriabeckham

Напомним, что ранее Виктория Бекхэм показала, как выглядела в детстве.

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