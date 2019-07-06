Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стильная Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue

Дизайнер снялась для модного глянца в честь 40-летия немецкого издательства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Стильная Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue
Стильная Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue
Фото: AFP

Модель, дизайнер и звездная мама Виктория Бекхэм снялась полуобнаженной для журнала Vogue. Жена Дэвида Бекхэма, с которым они на днях отпраздновали годовщину свадьбы, украсила обложку модного глянца в честь 40-летия немецкого издательства.

Смотрите также: Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали двадцатую годовщину свадьбы

О съемке для Vogue британка рассказала своим подписчикам в Instagram. 45-летняя Виктория опубликовала несколько черно-белых фото и саму обложку августовского номера.

Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue
Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue
Фото: instagram.com/victoriabeckham

На фото Бекхэм позирует полуобнаженной, прикрываясь лишь черным пальто в крупную клетку, а также в черном классическом костюме. Образ Виктории дополнил легкий макияж и зачесанные назад волосы.

Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue
Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Звезда отметила, что сотрудничает с немецким Vogue уже в третий раз. 

Темой юбилейного выпуска Vogue Germany стала фраза "Suits you!". Этой игрой слов создатели журнала говорят своим читателям, что костюмы идут всем женщинам, без исключения.

Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue
Виктория Бекхэм украсила обложку немецкого Vogue
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Напомним, что ранее Виктория Бекхэм показала, как выглядела в детстве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Великобритании назвали самую влиятельную женщину современности Бывший главный редактор британского Vogue презентовала свою книгу в Украине Супруг показал Викторию Бекхэм без макияжа: впечатляющее фото СМИ: Меган Маркл может стать приглашенным редактором Vogue
Vogue Виктория Бекхэм
Реклама

Новости партнеров

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Вымершая более 130 тыс. лет назад птица
Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы

Популярные статьи

Сегодня, 06:57Fun

Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 июля: все знаки зодиака

Вчера, 18:30Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:15Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Вчера, 13:47Шоу-бизнес

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: известна причина

Вчера, 13:26Fun

Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

Вчера, 12:42Шоу-бизнес

Катя Осадчая купила машину за три миллиона гривен

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Мамина копия: Регина Тодоренко показала близкого человека

4 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

4 июляПсихология

Что означает день недели вашего рождения: особенности характера

4 июляFood

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

4 июляFood

Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

4 июляFun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

3 июляТехно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

3 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

3 июляШоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания
Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь