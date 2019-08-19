Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

Украинская певицы раскрыла подробности свадьбы в Италии

Украинская певица Алина Гросу откровенно рассказала "Зірковому шляху" о своем избраннике. Напомним, "Маленькая пчелка", которой сейчас уже 24 года, этим летом вышла замуж. Роскошную свадьбу певица и ее избранник – 25-летний бизнесмен Александр Комков сыграли в Италии на роскошной старинной вилле в Вероне. Среди приглашенных гостей была сценическая крестная мама Алины Ирина Билык, которая приехала в компании своего экс-возлюбленного Димы Коляденко и старшего сына Глеба с невестой.

К слову, шикарная свадьба была под угрозой срыва. Ведь, самолет, в котором летела церемониймейстер, которая должна была расписать молодоженов, опоздал на целых три часа! Это едва не испортило церемонию, поэтому на помощь пришел хороший приятель семьи Гросу – Павел Зибров, который также был среди приглашенных гостей с женой Мариной.

"Мама подходит с отцом и говорит: "Павел Николаевич, я вас умоляю, распишите красиво", – вспоминает Алина. На что украинский артист ответил: "Я никогда этого не делал!".

Свадьбу в Вероне гуляли два дня. И обошлась она родителям Гросу в 100 000 евро! А вот родители Александра подарили новоиспеченной семье в качестве свадебного подарка роскошную квартиру.

"Три комнаты. Две детские комнаты уже. Даже больше получается. Две комнаты детские, наша комната, гостиная, кухня и ванна-туалет, ну и коридор", – рассказала певица.

Две детские комнаты в квартире – не зря. Молодожены уже планируют пополнение в семье: "Мы вообще хотим трое детей. Ну, как минимум двух точно хотим. Он хороший отец будет (супруг Алины Гросу Александр, – Ред.) – 100%. Потому что его все дети любят".

"Я совершенно отчетливо понимаю, чем раньше они появятся, тем лучше. И молодые родители для детей – это здорово. И я точно знаю, что наша семья может дать детям счастье", – признался муж Гросу Александр.

Ранее певица Алина Гросу презентовала клип на новую песню "Непобедима". Отметим, что артистка посвятила сингл своему мужу Александру.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram