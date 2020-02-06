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Эксклюзив

"Столкнулся с этим очень серьезно": солист группы "Мачете" о наркотической зависимости

Ярослав Малый создал альбом под воздействием запрещенных веществ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Солист группы "Мачете" в интервью Сегодня.Lifestyle
Солист группы "Мачете" в интервью Сегодня.Lifestyle
Фото: Иван Марчук

Популярный певец, лидер групп "Токио" и "Мачете" Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о том времени, когда употреблял наркотики.

Полное интервью с Ярославом Малым смотрите в видео:

Как утверждает сам артист, под влиянием наркотических веществ он даже написал целый альбом. Также Ярослав заявил, что это время было потрачено зря, и если человек сам не захочет покончить с этой пагубной привычкой, никто ему в этом не поможет.

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"Они были в моей жизни, и я столкнулся с этим очень серьезно. Но в один момент я понял, что это мне не нужно. Здесь нужно знать одно, пока сам человек не поймет, что ему это не нужно, никакие врачи, родные, друзья не помогут, ничего не спасет от этого. В моей жизни их нет уже лет 15, и я уверенно говорю, что с ними это было потерянное время", – рассказал Ярослав.

Также украинский музыкант Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle признался, как относится к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и политике в целом.

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