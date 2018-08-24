"Страна – это огромный оркестр": украинские звезды поздравили с Днем Независимости Украины

Певцы, актеры, телеведущие – многие присоединились к поздравлениям в соцсети

Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Фото: instagram.com/kosadcha/

Сегодня, 24 августа украинцы отмечают 27-ю годовщину Независимости страны. Любители активного отдыха отправились на парад, а также на другие различные мероприятия. Те же, кто предпочитает отдыхать дома мы предложили подборку украинских фильмов.

В этот день соцсети переполнены патриотическими стихотворениями и постами. Не упустили возможность поздравить всех с Днем Независимости Украины и наши знаменитости. Например, любимица публики, народная Роксолана страны Ольга Сумская опубликовала снимок, на котором вместе с супругом – Виталием Борисюком позирует в вышиванке. Пост она подписала коротко: "С праздником, друзья!".

Ольга Сумская и Виталий Борисюк Фото: facebook.com/osumska

Также поздравил своих поклонников и всех украинцев Дмитрий Шуров. Он написал:

"Страна – это огромный оркестр. То, как он звучит, зависит не только от дирижера. Если все знают свои партии, выполняют их на полную мощь и мастерство, по-настоящему взаимодействуют между собой – оркестр звучит слажено. Каждая фальшивая скрипка вносит раздор в гармонию. Здесь за коллегами и за дирижером не спрячешься... Желаю нашему любимому оркестру под названием Украина хорошего звучания и божественных гармоний! Сил и вдохновения нам, родные сограждане! С Днем Независимости!".

Дмитрий Шуров Фото: facebook.com/pianoboy.band

Не забыли поздравить с 27-й годовщиной и Студия "Квартал 95".

95 Квартал Фото: instagram.com/kvartal95official

Свое поздравление и воздушный поцелуй отправила певица MamaRika.

MamaRika Фото: instagram.com/mamarika_official/

Также с Днем Независимости Украины поздравила и певица Тина Кароль. А вот телеведущая Катя Осадчая написала, что каждый год в их семье праздник двойной – День Независимости и День рождения супруга Юрия Горбунова.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/kosadcha/

А вот певец Олег Винник спел для всех украинцев. Видеоролик он опубликовал в соцсети.

Напомним, украинская группа "Океан Ельзи", которая 24 августа проведет концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве, трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости, а также призвала помнить о защитниках нашей страны.