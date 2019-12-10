Страницу Кары Делевинь взломали хакеры и опубликовали резонансное заявление

Представители модели уже прореагировали на выходку злоумышленников

Кара Делевинь Фото: Getty Images

Хакеры взломали официальную страницу в Twitter 26-летней модели Кары Делевинь, которая недавно якобы тайно вступила в брак в Лас-Вегасе с 29-летней Эшли Бенсон.

О том, кто из селебрити женился на своих бывших, смотрите в ролике:

Как оказалось, злоумышленники сделали это с одной целью – опубликовать резонансное заявление от лица модели о разрыве ее отношений с возлюбленной Эшли Бенсон: "Мы с Эшли разорвали отношения".

Зарубежные таблоиды даже успели распространить фейковую информацию о расставании Кары Делевинь, но ее представители опровергли слухи и сообщили, что страница модели была взломана. По их словам, поклонникам не стоит переживать за личную жизнь модели, поскольку с актрисой Эшли Бенсон Кара продолжает встречаться.

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Отметим, что пара долго не комментировала роман. Кара Делевинь подтвердила отношения с возлюбленной страстным поцелуем в июне 2019 года. Однако впервые информация об отношениях Кары и Эшли появилась еще в августе 2018-го, когда они встречались два месяца.

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