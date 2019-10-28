"Страшная болезнь": Друг Анастасии Заворотнюк заговорил о состоянии актрисы

Коллега актрисы возмущен поведением прессы

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком мозга, сейчас находится в реабилитационном центре. Близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" стараются не контактировать с прессой и не дают комментариев, однако недавно в Instagram появилась страница, на которой семья Анастасии Заворотнюк опровергает фейковые новости, а также делится архивными фото актрисы.

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Теперь и друг знаменитости Вячеслав Манучаров публично заговорил о болезни и заявил, что не намерен комментировать здоровье коллеги. Более того, он подтвердил, что Анастасия Заворотнюк больна и сейчас у ее семьи сложное время.

"Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить. Горе у них. Страшная болезнь. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье. Сегодня банкет — завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут и не позвать", — заявил Вячеслав Манучаров в эфире программы "Ты не поверишь".

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Вячеслав возмутился бестактным поведением представителей прессы, которые предлагали ему крупный гонорар за сюжет, как он с букетом цветов приезжает к дому звезды "Моя прекрасная няня", чтобы разведать хоть что-то о ее состоянии.

"Мне позвонили, предлагали гонорар. Чтобы я приехал к дому Насти с букетом цветов. Ничего святого нет у людей. Это чудовищно, что сейчас все хотят ее снимать, просят фото. Зачем лезть в ее частную жизнь? Дежурить у дома и дачи", — рассказал Манучаров.

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