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"Страшно кашляли, температура – 41 градус": у Оли Поляковой был коронавирус

Артистка отметила, что такой температуры она не видела никогда в жизни

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:28

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая нашла новый способ заработать на карантине, во время разговора с журналистом Дмитрием Гордоном призналась, что она переболела коронавирусной инфекцией. По словам артистки, произошло это месяц назад в США. Интервью опубликовано на ее официальном YouTube-канале.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: телеканал "Украина"

"Я уже переболела, когда была в Майами. Сначала Алиса (вероятно, младшая дочь Оли Поляковой – Ред.) заболела. 41 градус был, я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели", – рассказала певица.

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Оля Полякова также отметила, что после болезни они месяц были на карантине, но сейчас уже все хорошо.

INSTAGRAM

Напомним, недавно в прямом эфире на свой странице в Instagram Оля Полякова призналась, что ее старшая дочь Маша сбежала из дома во время карантина, за что получила наказание. Кроме того мы рассказывали, что Олег Винник забавно перепел хит Оли Поляковой "Шлепки".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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