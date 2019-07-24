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Страсти Голливуда: кто из звезд расстался этим летом

Ивана Трамп, Моника Беллуччи и Наоми Кэмпбелл заявили о расставании с возлюбленными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32

Это лето стало для многих знаменитостей периодом расставаний. Многие из них даже после 15-ти лет брака решились разорвать отношения с возлюбленными. 

Ивана Трамп 

Не осталась в стороне и бывшая жена американского президента Дональда Трампа Ивана, которая уже во второй раз развелась со своим четвертым мужем. 70-летняя Ивана знает про отношения все, ведь за свою жизнь у нее было много романов с достойными мужчинами. 

С Дональдом Трампом она познакомилась в далеком 1974 году в модном заведении Нью-Йорка, в который она пришла со своими друзьями. 

Ивана и Дональд Трамп
Ивана и Дональд Трамп
Фото: Getty Images

"К нам подошел высокий блондин с голубыми глазами и сказал: "Я Дональд Трамп. Вижу, что вы ищите столик, я могу вам помочь". Я сказала подружкам: "Хорошая новость, нас сейчас посадят за столик, плохая новость – это парень будет сидеть с нами", – вспоминает экс-супруга президента Америки. 

В следующем году они поженились и прожили в браке 15 лет, а развелись из-за измены Дональда. Решительной блондинке тогда удалось осудить у него 14 миллионов долларов. Она зажила новой яркой жизнью и даже снялась в кино. Через четыре года Ивана праздновала свою третью свадьбу с бизнесменом Рикардо Маццучелли, но вместе они были недолго.

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"Лучше я буду няней, чем сиделкой. К слову, моему мужу необязательно быть миллионером", – заявила бизнес-леди. 

Потом судьба ее свела с младшим от нее на 25 лет итальянским актером Россано Рубиконди. И в 2008 году пара поженилась, потратив 3 миллионы долларов на свадьбу. Но через году они развелись, после чего снова возобновили отношения и были вместе 15 лет. Однако вначале этого лета отношения точно остались в прошлом. 

Ивана Трамп
Ивана Трамп
Фото: Getty Images

"Я снова свободная женщина и не хочу замуж. С меня хватит. У меня есть возможность делать то, что я хочу и с кем хочу. У меня впереди неповторимое лето", – заявила женщина. 

Моника Беллуччи

Известная актриса также совсем недавно рассталась со своим молодым бойфрендом. После разрыва отношений с Венсаном Кассельем в 2013 году Моника Беллуччи не афишировала личную жизнь. Поэтому выход актрисы в марте этого года с младшим от нее на 18 лет художником Николасом Лефевром произвел эффект бомбы, которая взорвалась.

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"Николас отлично меня понимает и разделяет мой способ жизни, ведь он также много путешествует. Я очень счастлива в этих отношениях", – призналась звезда. 

Моника Беллуччи и Николас Лефевр
Моника Беллуччи и Николас Лефевр
Фото: Getty Images

Поклонники очень радовались за красотку, но не долго играла музыка. На днях актриса подтвердила, что они с Николасом больше не вместе.

"Нам очень было хорошо вместе. Мы отлично подходили друг к другу. Но с этого момента наши отношения пойдут другим путем. Мы с Николасом, безусловно, любим друг друга, но уже, как друзья", – сделала неожиданное заявление Моника. 

Но страха, что звезда останется одинокой, у нее нет. 

Наоми Кэмпбелл

Недавно супермодель удивила саму себя – закрутила страстный роман с 25-летним музыкантом Лиамом Пейном. 24 года разницы в возрасте Лиама и Наоми не остановили. Только вот сама модель не спешила признаваться в романе с парнем. Говорят, что Лиам ей быстро надоел, ведь Наоми привыкла к более старшим ухажерам. 

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Фото: instagram.com/naomi

"Я никогда не комментирую свою личную жизнь. Это же просто безумие: обговаривать сегодня одного, а завтра – другого. Кто там следующий? Мне уже самой интересно. Я просто живу своей жизнью и все", – заявила модель.

А вот сам музыкант решил разрыв отношений не комментировать. 

Напомним, что также недавно стало о разводе одной из самых красивых пар Голливуда Ирины Шейк и Брэдли Купера. Пара рассталась спокойно и сейчас экс-возлюбленные делят опеку над дочерью Леа де Сьен.

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