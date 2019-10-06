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Страстная Даша Астафьева обнажила грудь перед камерой

Певица призналась, зачем и почему раздевается для фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:12
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева, которую в сети сравнили с Настей Каменских, в очередной раз поразила сеть смелой фотосессией. На этот раз модель Playboy полностью обнажила грудь перед камерой, а также призналась, зачем и почему раздевается.

Зачем Даша Астафьева сменила имидж, смотрите в видео:

На своей странице в Instagram Астафьева похвасталась результатами свежей фотосъемки. На кадрах актриса запечатлена в прозрачном плаще и обнаженной грудью. Образ Даши дополнен массивными сережками и латексными леггинсами.

Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva
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В одном из постов Даша Астафьева объяснила, почему раздевается на камеру. "Я никогда не "пыталась" ничего снять специально. А всегда это "делала". Возможно, лучше чем остальные... И, всегда важно работать с профессионалами. С теми, кто может сделать своё дело как никто другой. Здесь можно говорить вечность. "Почему я раздеваюсь"? Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас...", – написала артистка.

Отметим, что подписчики Астафьевой пришли в восторг от снимков. "Даша, роскошная! Тебе дано", "Богиня", "Даша, вы делаете это божественно красиво", – пишут в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, что Даша Астафьева живет с родителями возлюбленного.

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