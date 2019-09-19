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Страстный поцелуй звезды "Зачарованных" с девушкой попал в сеть: фото

Голливудская актриса Роуз МакГоуэн была замечена папарацци

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Актриса Роуз Макгоуэн
Актриса Роуз Макгоуэн
Фото: Getty Images

Известную голливудскую актрису Роуз МакГоуэн, которая ранее дала интервью Сегодня.Lifestyle, запечатлели в Нью-Йорке во время ее страстного поцелуя с девушкой.

Смотрите видео о секс-скандалах Голливуда:

46-летняя звезда сериала "Зачарованные" Роуз МакГоуэн вышла из отеля с таинственной незнакомкой. Сначала девушки курили и общались, а затем слились в страстном поцелуе. Снимки, на которых Роуз МакГоуэн целуется с девушкой, попали в сеть.

 

Роуз МакГоуэн застали за поцелуями с девушкой
Фото: instagram.com/celebs_in_touch
Роуз МакГоуэн застали за поцелуями с девушкой
Фото: instagram.com/celebs_in_touch
Роуз МакГоуэн застали за поцелуями с девушкой
Фото: instagram.com/celebs_in_touch
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Отметим, ранее Роуз Макгоуэн встречалась с музыкантом Мэрилином Мэнсоном, актером Кипом Парду, была замужем за художником Дейви Дитейлом, однако в 2016 году пара развелась. Но уже в 2018-м стало известно об отношениях Роуз МакГоуэн с андрогинной моделью Рэйв Дав. Состоит ли актриса в отношениях с таинственной незнакомкой, с которой запечатлена на фото, - пока не сообщается.

Напомним, голливудская актриса Роуз МакГоуэн посетила Украину и поделилась своими впечатлениями.

Ранее мы также писали, что звезда "Зачарованных" Холли Мари Комбс вышла замуж и показала первые свадебные фото.

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