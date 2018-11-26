Стройная Лилия Подкопаева показала фигуру в бикини

Спортсменка отдохнула на пляже Майями

Лилия Подкопаева. Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Украинская спортсменка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая надела костюм, в котором ранее появилась Лорак, порадовала фанов летней фотографией. Сейчас Лилия находится в США, где наслаждается теплыми днями.

На странице в Instagram Подкопаева выложила снимок, где предстает в белоснежном купальнике. Фото было сделано на пляже в Майами, Флорида. На снимке спортсменка подремонтировала подтянутую прокачанную фигуру. Увиденное вдохновило фолловером звезды сделать ей множество комплиментов.

Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official

"Лилия – вы очаровательны", "Красивая и грациозная", "Шикарная", "Секреты в студию", "Выглядишь роскошно", – пишут фаны в комментариях.

Напомним, в начале октября Лилия Подкопаева появилась на спортивном мероприятии в компании будущего мужа. Тогда спортсменка восхитила элегантным образом.

До этого Лилия Подкопаева встретилась со своей кумой Ани Лорак в Киеве. Олимпийская чемпионка выложила совместное фото с Каролиной в соцсети. Лилия отметила, что их дружба с Ани не измеряется количеством звонков и встреч.