Стройная Слава Каминская похвасталась фигурой в бикини

Артистка наслаждается солнцем в теплых краях

Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Солистка дуэта НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая похвасталась роскошным вязанным пальто, сейчас находится в Египте. Как рассказала исполнительница, в теплых краях она совмещает приятное с полезным.

В одном из пятизвездочных отелей Шарм-эль-Шейх‎а группу пригласили выступить. В перерывах между работой Слава отправилась на пляж, где сделала довольно пикантное фото.На снимке артистка предстает в бикини.

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Этот снимок певица сопроводила лишь изображением в виде сердца.

"Чтобы везде так встречали, как сегодня. Я бы даже не уставала давать по два концерта в день. Люблю совмещать приятное с полезным, а работу – с отдыхом. Готовьтесь, что ближайшую неделю мой Instagram будет исключительно солнечным в прямом смысле этого слова", – предупредила поклонников Слава.

Напомним, ранее Слава Каминская поделилась с поклонниками коллажами, где предстает до и после пластических операций. Артистка сообщила фанам, что когда она посмотрела на эти фото, то поняла, "что все делает правильно".