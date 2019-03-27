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Суд отменил запрет на въезд в Украину Федору Добронравову

Запрет на показ сериала "Сваты" тоже снят

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:42
Суд разрешил Федору Добронравову въезжать на территорию Украины
Суд разрешил Федору Добронравову въезжать на территорию Украины
Фото: instagram.com/svatbl7

57-летнему российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезжать на территорию Украины. Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

Кроме того, суд отменил приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации телекартин с участием Федора Добронравова, в том числе сериала "Сваты". Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

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"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал", удовлетворил административный иск о признании противоправными действий, отмене постановления и приказов", – говорится в сообщении.

В частности, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину Федору Добронравову и отменил соответствующее постановление СБУ.

Сериал "Сваты" разрешили транслировать в Украине
Сериал "Сваты" разрешили транслировать в Украине
Фото: instagram.com/svati_official

Также суд признал противоправными действия данного ведомства относительно обращения в Министерство культуры Украины о внесении Добронравова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, и отменил данный приказ Министерства культуры Украины.

Напомним, Федору Добронравову запретили въезд в Украину на три года в ноябре 2017-го якобы по причине поездки в Крым и поддержки его аннексии.

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