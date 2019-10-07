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Судебное дело Люка Бессона об изнасиловании возобновлено: подробности

Молодая актриса утверждает, что режиссер ее изнасиловал четыре раза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Люк Бессон
Люк Бессон
Фото: Getty Images

Судебное дело известного французского режиссера Люка Бессона, которое было закрыто из-за недостатка доказательств, снова возобновлено. Отметим, что молодая актриса Сэнд Ван Рой обвинила режиссера в изнасиловании.

На Люка Бессона подали в суд за разведение оленей. Подробности в видео:

По информации издания Le Parisien, адвокат бельгийско-нидерландской актрисы Сэнд Ван Рой утверждает, что судья вынес постановление на 18 страницах.

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"Наконец-то справедливость восторжествовала, отношение прокурора в этом деле мне всегда казалось непонятным", – заявил адвокат молодой актрисы, которая снялась в картинах Бессона "Такси 5" и "Валериан и город тысячи планет".

Сэнд Ван Рой
Сэнд Ван Рой
Фото: Getty Images

Как утверждает звезда кино, в период с марта 2016 по май 2018 года Люк Бессон четыре раза изнасиловал ее, угрожая выгнать из фильма.

Сам режиссер в интервью каналу BFM опроверг все обвинения и заявил, что не совершал никаких неправомерных действий в отношении женщин: "Я никогда в своей жизни не насиловал женщин, я никогда не поднимал руку на женщин, я никогда не угрожал женщинам... Я никогда не подмешивал женщинам наркотики. Это ложь".

Напомним, что ранее легендарного Люка Бессона пять женщин обвинили в секс-домогательствах.

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Источник: Le Parisien
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