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"Сумасшедшей энергетики фото": Надя Дорофеева и Владимир Дантес снялись в фотосессии

Супруги разместили снимки в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:12
Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes
Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes

Известная певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее супруг, певец и ведущий Владимир Дантес разместили в своих профилях в Instagram фото с их новой совместной фотосессии. 

"Фото без лонгрида)) Просто встретили рассвет! Доброго!", – подписал снимок Дантес.

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/vladimirdantes
 

"Тот случай, когда пытаешься объяснить куда ехать, а она втюрилась в тебя)))", – забавно подписал еще одно фото Владимир.

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/vladimirdantes

На своей странице в Instagram Надя разместила еще один снимок и лаконично подписала его: "Классика".

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Красивое фото, на страничке Владимира образы те же, но сумасшедшей энергетики фото", "Какие же вы красивые. Удачи вам двоим, счастья! У вас будет отлично и прекрасно. Такие классные ", "Обожаю ваши фото с мужем. Они всегда мега крутые, побольше вас в ленту", "Боже , вы такая идеальная пара", – написали поклонники пары в соцсети.

Напомним, Надя Дорофеева показала стройные ноги на пикантных фото в Instagram

Ранее Надя Дорофеева уже делилась соблазнительными фото

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Источник: "Сегодня"
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