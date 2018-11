Суперфинал "Танцев со звездами": чем удивят участники проекта

Уже в это воскресенье, 25 ноября, станет известно имя победителя шоу

Леся Никитюк и Макс Ежов. Фото: instagram.com/tanci1plus1

Суперфинал программы "Танцы со звездами" состоится уже в это воскресенье, 25 ноября. Звездные участники, за которых в течение трех месяцев голосовали зрители, в последний раз выйдут на паркет, ведь 25 ноября назовут пару, которая станет победителем проекта.

На этот раз на гала-концерте пары продемонстрируют по три танца. Два из них зрители уже видели в эфирах: это первый номер и яркое выступление звезд за весь сезон. Третьим танцем станет номер-сюрприз, в котором пары продемонстрируют все свои приобретенные танцевальные навыки и раскроют личные истории, о которых телезрители еще не слышали.

Так, комик Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, покажут зрителям уже известный всем зажигательный джайв под песню ВВ "Танці" и яркий квикстеп в образе Чарли Чаплина под Pan pan americano. Третьим танцем станет фристайл.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева Фото: пресс-служба

Красавец Иракли Макацария вместе с Яной Заец покажут свой страстный пасадобль под песню Sade Love is Found и невероятный фьюжн в образе Michael Jaсkson под его же песню Smoth Criminal. Номером-сюрпризом станет грузинский народный танец, который Иракли мечтал исполнить в течение всего сезона.

Иракли Макацария и Яна Заец Фото: пресс-служба

Ведущая Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцуют два фристайла: динамический с первого эфира, а второй лирический под любимую песню ее дедушки "Цвіте терен". Третьим танцем станет квикстеп.

Леся Никитюк и Макс Ежов Фото: пресс-служба

Компанию ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе снова составит любимец украинской публики, певец DZIDZIO. На этот раз проект порадует зрителей выступлениями многих специальных гостей.

Своими новыми композициями зал "зажгут" популярный певец и судья проекта MONATIK, звезды проекта "Голос країни" Вера Кекелия и Роман Дуда в дуэте, Влад Каращук (LAUD), певица INGRET и приглашенный всемирно известный швейцарский коллектив KADEBOSTANY со своей популярной композицией Castle in the Snow и известным саундтреком к наиболее обсуждаемому фильму "50 оттенков серого" – Crazy in Love.

В финале победителем станет та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования.