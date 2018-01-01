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Супермодель Адриана Лима покорила Канны в мерцающем платье с глубоким декольте

Модель посетила amfAR Gala Cannes

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Адриана Лима. Фото: AFP
Адриана Лима. Фото: AFP

Каждый год в период Каннского фестиваля гости мероприятия посещают благотворительный гала-прием amfAR Gala Cannes. В этом году знаменитости собрались на территории пятизвездочного отеля Hotel du Cap-Eden-Roc, который расположен на мысе Антиб, между Ниццей и Каннами, в частном парке.

В рамках вечера проходит благотворительный аукцион, а все собранные средства организаторы вечеринки перечисляют в фонд борьбы со СПИДом.

Одной из гостей стала супермодель и "ангел" Victoria’s Secret 36-летняя Адриана Лима. Звезда позировала фотографам в длинном мерцающем платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул достоинства фигуры модели.

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Адриана Лима
Фото: Getty
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Адриана Лима
Фото: Getty

Напомним, коллега Адрианы, модель Алессандра Амбросио появилась на красной дорожке в платье с откровенным декольте

Ранее телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый". Регина призналась, что счастлива, что смогла стать частью знаменитого кинофестиваля.

Смотрите видео обо всех подробностях Каннского кинофестиваля:

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Источник: "Сегодня"
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