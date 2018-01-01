Супермодель Кендалл Дженнер появилась на вечеринке в Каннах в прозрачном мини без белья

Модель пришла на вечеринку в сверкающем наряде-сетке

Кендалл Дженнер. Фото: AFP

Супермодель Кендалл Дженнер продемонстрировала сексуальный и откровенный образ. На днях ювелирный бренд Chopard собрал звездных гостей фестиваля на вечеринку Secret Night, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

На мероприятие пожаловала и Кендалл. Модель пришла на вечеринку в сверкающем наряде-сетке от Alexandre Vauthier. Младшая сестра Ким Карлашьян решила не надевать бюстгальтер, ограничившись только трусами телесного цвета.

Мини-платье, украшенное кристаллами, Дженнер дополнила черными туфлями.

Кендалл Дженнер Фото: AFP

Кендалл Дженнер Фото: AFP

Кендалл Дженнер Фото: AFP

Ранее Кендалл Дженнер выбрала для появления на публике белоснежный костюм-двойку, который надела на обнаженное тело.

Недавно Кендалл Дженнер продемонстрировала откровенный образ. Для вечеринки бренда Tiffany & Co Кендалл выбрала белоснежный наряд с вышивкой, под который не стала надевать бюстгальтер.

Напомним, для красной дорожки Ирина Шейк выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace. Шейк в алом платье с золотыми цепочками оказалась в центре внимания.