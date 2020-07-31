Супермодель Кендалл Дженнер впервые показала свой шикарный особняк: фото

Модель провела экскурсию по дому

Известная американская модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер стала героиней нового выпуска журнала про интерьер и архитектуру Architectural Digest и показала, как выглядит ее дом.

Дизайном интерьера дома Кендалл занимались известные дизайнеры Кэйтлин и Томми Клемент, а также Уолдо Фернандес. В издании сообщается, что Кендалл удивила их своим отменным вкусом.

"Мне нравится дом с характером. Когда я вошла в него, меня сразу же окутала мирная, испанская деревенская атмосфера. В моей жизни много хаоса, путешествий и я трачу много энергии, поэтому я хотела, чтобы дома могла чувствовать себя безмятежно, где я могу просто расслабиться и отдохнуть", – говорит Кендалл.

Дом Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner Дом Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner Дом Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner Дом Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner Дом Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner Дом Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner Дом Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner Дом Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner Дом Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner 1/9

Известно, что Кендалл немного изменила изначальную архитектуру дома. Во время ремонта Дженнер советовалась не только с дизайнерами, но и с родными: старшие сестры, включая Ким Кардашьян, дали рекомендации Кендалл, как ей правильно укомплектовать ванную комнату и кухню, а рэпер и супруг Ким – Канье Уэст, который решил податься в президенты США, помогал Кендалл наполнить дом предметами современного искусства.

Ким Кардашьян провела видеоэкскурсию по своей кухне – смотрите видео:

Напомним, Кендалл Дженнер комплексовала из-за своих старших сестер.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться