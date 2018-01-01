Супермодель Victoria’s Secret похвасталась идеальными формами после родов

Бехати Принслу похвасталась идеальной фигурой после вторых по счету родов

Бехати Принслу. Фото из открытых источников

28-летняя супермодель несколько месяцев назад стала мамой во второй раз. Отцом малышки является супруг блондинки, а также лидер американской поп-группы "Maroon 5" Адам Левин.

Тем не менее, Бехати Принслу уже похвасталась идеальной фигурой. Несколько дней назад длинноногая блондинка опубликовала фото в одной из социальных сетей, на котором позировала в зеленом купальнике. Поклонники пришли в восторг от физической формы звезды подиумов. Ведь модели удалось восстановить фигуру, а также вернуть упругий пресс. Кстати, супруга музыканта приступила к тренировкам всего через несколько дней после рождения дочери.

Бехати Принслу Фото из открытых источников

Бехати активно хвасталась обновленными формами. Однако на последнем фото африканка впервые позировала обнаженной. Примечательно, что теперь супермодель намерена принять участие в новом показе популярного бренда "Victoria’s Secret".

Несмотря на успешную карьеру манекенщицы, блондинке удалось построить крепкую семью. В 2014 году звезда подиумов вышла замуж за американского поп-музыканта Адама Левина. А в сентябре 2016 года пара впервые приветствовала наследницу. Малышку назвали Дасти Роуз. Кстати, наследница стала первым ребенком для обоих партнеров. А в феврале 2018 на свет появилась Джио Грейс.

Стоит отметить, что Адам присутствовал при рождении своей младшей дочери. Спустя несколько часов, исполнитель поделился первым снимком наследницы в социальной сети. Несмотря на то, что знаменитые родители продолжают скрывать лицо малышки, влюбленные регулярно публикуют совместные фото со старшей наследницей.

Кроме того, супругов регулярно видят вместе. Несмотря на статус, лидер музыкальной группы и манекенщица посещают супермаркеты, детские мероприятия, а также кофейни без сопровождения телохранителей.

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